L’assistance vidéo à l’arbitrage utilisée pour l’Euro 2020 et la Ligue des champions

L’assistance vidéo à l’arbitrage, plus communément appelée VAR, sera utilisée pour l’Euro 2020, la Ligue des champions (2019-2020) et lors de l’édition 2020-2021 de la Ligue Europa, a officialisé l’UEFA jeudi.

La VAR sera utilisée à partir des barrages de qualifications pour la C1, la phase de groupes de la Ligue Europa, ainsi que la Supercoupe d’Europe 2019 pour les compétitions de clubs. Et à partir de la phase de groupes de l’Euro 2020 et pour le «Final Four» de la Ligue des nations 2021 pour les compétitions de sélections nationales.

Ceferin enfin d'accord

«Nous sommes confiants que l’introduction de la VAR en août 2019 va nous donner assez de temps pour mettre en place un système solide», explique le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, en marge d’une réunion du comité exécutif.

Le président de l’UEFA avait jusque-là résisté à l'adoption de la technologie pour la plus prestigieuse compétition européenne alors que le système, présent à la Coupe du monde 2018 à l’initiative de la Fifa, a été introduit dans quatre des cinq grands championnats du continent (l’Italie et l’Allemagne l’an dernier, la France et l’Espagne depuis cette saison).