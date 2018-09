Saint-Etienne-Monaco, 8e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Au bord de la crise, Monaco se déplace à Saint-Etienne, ce vendredi 28 septembre en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Canal+ Sport.

Les temps ont changé à Monaco. Sur le terrain, déjà, où le club de principauté, habitué au podium depuis 2014, est méconnaissable avec une seule victoire depuis de la saison et une peu envieuse 18e place au classement. Mais aussi en dehors avec un Leonardo Jardim, contraint de reconstruire sur un champs saison après, apparu remonté et agacé contre ses joueurs, lui d’ordinaire bienveillant et plutôt protecteur.

Preuve d’une situation considérablement tendue, à laquelle s’est ajoutée de nouvelles rumeurs de vente du club. Seule une victoire dans le Forez, face à des Stéphanois qui restent sur deux victoires, pourrait ramener un peu de sérénité sur le Rocher, à cinq jours d’un nouveau déplacement délicat sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des champions. Et ça passe par une prise de conscience collective et individuelle. «Il y a besoin d’une réaction, de plus d’envie, de plus d’énergie. On représente l'AS Monaco, un gros club, habitué au podium et à l’Europe. Il faut que tout le monde le démontre», a insisté l’entraîneur monégasque, qui a décidé de trancher dans le vif.

Jemerson et Youri Tielemans ont été écartés, tout comme le jeune Pietro Pellegri. Mais aussi pour retrouver un allant offensif pour une équipe qui n’a pas cadré le moindre tir lors de la dernière défaite contre Angers (1-0) avec un Radamel Falcao esseulé en attaque. «C’est compliqué, seul devant. Il a besoin de ballons dans la surface. C’est un finisseur. Mais ça manque de créativité autour de lui», a regretté Jardim, dont les talents de bâtisseur vont devoir, plus que jamais, faire leurs preuves.