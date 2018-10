Borussia Dortmund-Monaco en Ligue des Champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi 3 octobre dans le cadre de la 2e journée du groupe A de la Ligue des Champions. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur RMC Sport 1 à partir de 21h.

En éternelle reconstruction après un nouveau mercato très agité, la formation monégasque, défaite par l'Atlético de Madrid (1-3) lors de la 1ère journée, aborde ce premier déplacement en C1 de la saison avec des souvenirs plein la tête. Ils les renvoient directement à leur dernière venue au Signal Iduna Park, en avril 2017.

A l'époque, ils s'étaient imposés 3-2 en Allemagne après un quart de finale aller bien maîtrisé. Le retour à Louis 2 n'avait été que la confirmation de la supériorité monégasque sur leurs adversaires. Elle avait permis à un certain Kylian Mbappé d'inscrire son 5e but dans la compétition et de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre un tel bilan dans la compétition, et aux Monégasques d'atteindre les demis-finale.

Le scénario de ce nouvel épisode entre les 2 formations sera-t-il comparable au précédent ? Sans Mbappé, Bernardo Silva, Moutinho, Bakayoko, Mendy et Lemar, titulaires lors du dernier Dortmund-Monaco et partis depuis grossir les rangs d'autres effectifs, la mission de l'ASM s'annonce hautement difficile.