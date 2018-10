Vidéo : le but à la «Olive et Tom» d’Antoine Griezmann contre l’Allemagne

Il a sans conteste marqué quelques derniers points précieux dans la course au Ballon d’Or attribué le 3 décembre prochain. En sauvant les Bleus d’une défaite face à l’Allemagne (victoire finale 2-1), Antoine Griezmann, auteur d’un doublé, a frappé un grand coup mardi soir au Stade de France.

Il a également inscrit l’un de ses plus beaux buts sous le maillot tricolore (62e minute), le 25e en 65 sélections. Une réalisation dont la finition, d’une fluidité parfaite, rappelle des scènes de matches d’«Olive et Tom», dessin animé japonais rendu célèbre notamment par les gestes chirurgicaux de ses personnages, des jeunes joueurs de foot talentueux.

Orienté de la droite du terrain vers la gauche par N’Golo Kanté, le ballon échoit à Paul Pogba. Le milieu de terrain mancunien aperçoit l’appel de son latéral gauche, Lucas Fernandez. Lancé à pleine vitesse, celui-ci centre en première intention, autrement dit sans prendre le temps de contrôler. Un centre fort, tendu et téléguidé vers son coéquipier en équipe nationale mais aussi en club à l’Atlético Madrid.

Griezmann place dès lors sa tête en opposition et ajuste un geste d’une précision redoutable. L’exécution rapide de l’action et la trajectoire de la balle viennent alors surprendre Manuel Neuer battu une première fois avant de s'incliner dix-huit minutes plus tard sur penalty.