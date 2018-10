Hoffenheim-Lyon en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour la 3e journée de Ligue des champions, Lyon se déplace, ce mardi 23 octobre, sur la pelouse d’Hoffenheim. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

Lyon avance dans sa saison, escorté par une multitude de doutes. Et ce n’est pas la victoire, vendredi, lors de la venue de Nîmes (2-0) qui a permis aux Lyonnais de s’en délester. Si ce succès leur a permis de renouer avec le succès, après trois matchs de suite sans succès toutes compétitions confondues, et de retrouver un semblant de sérénité avant de se rendre à Hoffenheim, qui dispute la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, les incertitudes demeurent et la valeur de l’équipe de Bruno Genesio toujours aussi compliquée à évaluer. En championnat, elle n’a que deux points de moins que la saison dernière à la même époque, mais elle affiche une inconstance chronique aussi bien en termes de résultats que dans le jeu.

Comme cela a été encore le cas au cours de la seconde période face aux promus Nîmois avec un manque de maîtrise, de rigueur, de cohésion et de trop nombreuses approximations. Sans conséquence malgré les multiples tentatives des Crocos, largement supérieures aux Gones (23 tirs contre 13). «Parfois, le contenu n’est pas ce que l’on aimerait qu’il soit, mais il faut aussi savoir prendre des points dans la difficultés», avait confié l’entraîneur à l’issue de la rencontre, tout en mettant le doigt sur le manque de réalisme actuel de sa formation, privée de Nabil Fekir. «Il faudra être plus efficace si l’on veut se faire un peu moins de souci dans les matchs».

Et le plus vite sera le mieux au moment d’aborder la double confrontation face au club allemand qui pourrait s’avérer décisive dans la course à la qualification pour les 8es de finale. «Si on veut se qualifier, il faut absolument faire un résultat à Hoffenheim, a insisté le président Jean-Michel Aulas. Mais on sait que cela sera très difficile.» «C’est une équipe bien organisée, très rigoureuse, a indiqué, de son côté, Bruno Genesio. Mais en Ligue des champions, on a montré qu’on pouvait être performant à l’extérieur.» A ses joueurs de rééditer la même performance que sur le terrain de Manchester City pour leur entrée dans la compétition.