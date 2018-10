Grand Prix du Mexique de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Cette fois, c’est la bonne ? Le Britannique a manqué une première occasion aux Etats-Unis d’être sacré pour la cinquième de fois sa carrière. Alors qu’il devait inscrire au moins huit points de plus que Sebastian Vettel à Austin, le pilote Mercedes, qui a pris la 3e place, n’a récolté que trois unités de plus que le pilote Ferrari, 4e dans le Texas. Insuffisant pour conquérir le Graal et égaler l’Argentin Juan Manuel Fangio au palmarès.

Mais ce n’est que partie remise pour Lewis Hamilton, solide leader au classement des pilotes. Le champion en titre possède pas moins de 70 longueurs d’avance sur son rival et il devra conserver un écart de 50 points à l’issue de l’épreuve mexicaine pour être couronné et mettre un terme définitif au suspense. Autrement dit, Hamilton doit simplement finir devant Vettel sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, peu importe leurs positions respectives à l’arrivée, pour s’assurer du titre de champion de monde.

En cas de victoire de l’Allemand, qui est dans l’obligation de s’imposer pour garder une lueur d’espoir, il peut se contenter d’une 7e place au voland de sa Flèche d'Argent pour connaître le même dénouement que la saison dernière puisque c’était déjà au Mexique qu’Hamilton avait glané son quatrième titre. Bis repetita cette année ? S’il n’y parvenait pas, Lewis Hamilton aura deux nouvelles chance d’ici le terme de la saison au Brésil et à Abou Dabi.

On to Mexico...@LewisHamilton needs only to finish in the top 7 on Sunday and a 5th world title will be his pic.twitter.com/yR271Qymtm

— Formula 1 (@F1) 22 octobre 2018