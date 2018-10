Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec le Real Madrid

Parti à la Juventus Turin après avoir passé neuf années au Real Madrid, Cristiano Ronaldo revient, dans une interview à paraître mardi dans France Football, sur les raisons de son départ.

« Je sentais à l’intérieur du club, surtout de la part du président (Florentino Pérez, ndlr), qu’on ne me considérait plus comme au début, a confié le Portugais, champion d’Europe avec son pays en 2016. Les quatre ou cinq premières années, j’avais la sensation d’être Cristiano Ronaldo. Moins après. »

Le Portugais assure que sa « décision de partir n’a pas été prise en fonction » du départ de Zinedine Zidane, même si « c’est l’un de ces petits détails qui me confortaient dans ce que je pensais de la situation au club. » « J'ai accompli beaucoup de bonnes choses à Madrid et passé des moments incroyables, dont je me souviendrai toujours, avec des équipiers de très grande valeur. Les fans, également. Mais je crois qu'après neuf années là-bas, le temps était venu pour moi de changer de club et de bouger», a-t-il conclu dans l'hebdomadaire.

Il pense toujours au Ballon d’or

L’ancien joueur de Manchester United a également tenu à préciser que son arrivée en Italie n’était pas du tout une question de salaire. « Si j’avais fait de mon transfert une affaire d’argent, je serais allé en Chine, où j’aurais gagné cinq fois plus qu’ici ou qu’au Real. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric. »

Concernant le Ballon d’Or, qui sera décerné le 3 décembre, CR7 pense « le mériter cette année ». « Gagner un sixième Ballon d'Or n'est pas une obsession. Je sais déjà, dans mon fort intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr que j'ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d'Or ! Ce serait un mensonge de dire l'inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matchs sans que cela soit une obsession. Le Ballon d'Or, oui, je pense le mériter. »