Jamie Vardy rend hommage au président de Leicester

Alors que le décès du président de Leicester City a officiellement été confirmé, l'émotion est palpable tant chez les joueurs et le staff que chez les supporters. L'attaquant star du club de Premier League, Jamie Vardy, a ainsi tenu à rendre hommage à Vichai Srivaddhanaprabha.

Dans un post publié dans la soirée de dimanche sur Instagram, le joueur a adressé un message très émouvant à son ancien président. Le footballeur britannique a joint à cet hommage écrit une photo de lui aux côtés du milliardaire thaïlandais.

«Une légende, un homme incroyable, l'âme de Leicester City FC»

Jamie Vardy a commencé par saluer le travail et la personnalité de celui qui a été son président pendant plusieurs années : «J'ai du mal à trouver les mots... mais pour moi tu es une légende, un homme incroyable qui avait le plus grand des coeurs, l'âme de Leicester City Football Club».

«Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, ma famille et notre club», a-t-il poursuivi avant de conclure par ces mots : «Tu vas vraiment me manquer....Repose en paix... #theboss».

L'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha s'est écrasé, samedi soir, à près de 200 mètres du King Power Stadium après le match contre West Ham. L'accident a fait cinq victimes au total.