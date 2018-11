En direct : suivez la Route du Rhum 2018

Le départ de la 11e édition de la Route du Rhum sera donné, ce dimanche 4 novembre, de Saint-Malo avec une floppe impressionnante de 123 bateaux qui prendront le large pour tenter de rallier l'arrivée à Pointe-à-Pitre. La célébre course en solitaire à la voile est à suivre en direct sur notre site.

Les secrets à l'intérieur des bateaux

Voici une petite visite guidée à l'intérieur de certains bateaux qui participent à cette 11e édition de la Route du Rhum. Et cela vaut le coup d'oeil pour savoir comment vont vivre les marins à bord de leur embarcation pendant la course.

À quoi ressemble l'intérieur d'un bateau qui va participer à la #RDR2018 ?



On vous laisse découvrir en images…

Premier souci pour Nicolas Magnan

INFO EN DIRECT



Nicolas Magnan n'a pas pu sortir du port des Bas Sablons à temps. Son 45 pieds, @SOSPareBrisePls (classe RhumMono), a talonné au seuil du port.



Son départ est prévu à 13h15 aux Bas Sablons et il lui faudra 2h pour rejoindre la ligne de départ.

Un nouveau record en vue ?

Vainqueur de la dernière édition en 2014, Loïck Peyron avait établi un nouveau temps record de 7 jours et 15 heures (Banque Populaire VII). Mais il pourrait être battu dès cette année. A bord de leurs maxi-trimarans (32 m de long pour 23 m de large max.), dont trois sont capables de «voler» au-dessus de l’eau, les premiers concurrents pourraient rallier l’arrivée en à peine six jours. La victoire finale devrait se jouer entre François Gabart (Macif), détenteur du record du tour du monde en solo (42 j 16 h), Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) et Armel Le Cléac'h (Banque Populaire IX), vainqueur du dernier Vendée Globe. Thomas Coville (Sodebo Ultim), auteur d'un record du tour du monde en solitaire (49 j 3 h), et Francis Joyon (Idec Sport), détenteur du Trophée Jules (record du tour du monde en équipage, 40 j 23 h) auront également leur mot à dire.

[#RDR2018]



Ça se rapproche !



Le #trimaranMACIF quitte le mouillage avec @VilleSaintMalo en toile de fond.



Merci aux Malouins pour l'accueil pendant ces 10 jours de festivités !

départ à 14h02

Le coup canon du départ aura lieu à 14h02 précisement devant des dizaines de milliers de personnes amassées sur terre et sur mer pour assister à ce spectacle. Si le temps s'annonce clément pour le départ avec de bonnes conditions météorologiques, les marins vont rapidement être dans le vif du sujet avec une tempête prévue, mardi, qui pourrait faire des dégâts.