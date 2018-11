Une statue de Mohamed Salah suscite les moqueries des internautes

La chevelure, le maillot et les crampons : ce sont à peu près les seules ressemblances entre le joueur de Liverpool et sa statue, réalisée par le sculpteur égyptien Mai Abdel Allah.

Dévoilée en ouverture du Forum Mondial de la Jeunesse à Charm el-Cheikh, en Egypte, l'oeuvre d'art a régalé les internautes, qui ont fait preuve d'une créativité sans limite, notant même une ressemblance troublante entre la statue de l'attaquant de Liverpool... et un Minimoys.

the new mo salah statue #mosalah pic.twitter.com/CPsiVM5WLh

That Mo Salah statue reminds me of Marv from Home Alone pic.twitter.com/Dch0iPAMSO

— Liam (@Lbrennan07) 4 novembre 2018