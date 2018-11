Equipe de France : du changement attendu chez les Bleus

Entre les blessures et les méformes de certains joueurs, la dernière liste de l'année de Didier Deschamps, qui sera dévoilée jeudi, devrait connaître pas mal de changements.

Pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des nations aux Pays-Bas (16 novembre) et le match amical face à l'Uruguay (20 novembre), de nouvelles têtes seront sûrement convoquées.

Gardiens : une nouvelle convocation pour Lecomte ?

En général, ce poste ne bouge que lorsqu'il y a des blessés ou des suspensions. Mais l'actuelle forme de Steve Mandanda avec l'OM, qui enchaîne les mauvaises performances, pourrait pousser Didier Deschamps à faire à nouveau appel à Benjamin Lecomte. Le portier de Montpellier, qui réalise de très belles sorties aves sa formation, deuxième de Ligue 1, avait été appelé en septembre après le forfait de Hugo Lloris. A 27 ans, une nouvelle chance pourrait se présenter à lui.

Défenseurs : le plus gros chantier

C’est à ce poste que le sélectionneur doit se remuer les méninges. Avec les blessures de Raphaël Varane et Samuel Umtiti, la défense centrale championne du monde, Deschamps va devoir se tourner vers d’autres visages. Mamadou Sakho, Kurt Zouma ou encore Presnel Kimpembe, très décevant en octobre, ne semblent pas apporter de garanties, et « DD » devrait donc faire appel à deux autres joueurs qui jouent régulièrement en club : Clément Lenglet et Aymeric Laporte. Le premier est d’ailleurs le remplaçant de Samuel Umtiti au FC Barcelone alors que le second, souvent attendu en Bleu, est actuellement invaincu avec Manchester City. Sur les ailes, il pourrait également y avoir du nouveau. Benjamin Pavard pourrait en faire les frais. Bouna Sarr, pré-convoqué en octobre, peut-il être appelé ? A moins que Ruben Aguilar, très en verve avec Montpellier, ne soit préféré.

Milieux : du classique ?

A ce poste, normalement, Didier Deschamps n'aura pas de souci à se faire. Le patron de l'équipe de France devrait reconduire les mêmes joueurs (Pogba, Kanté, Matuidi, Lemar, Nzonzi, NDombele) même si la tentation de convoquer le jeune Matteo Guendouzi (Arsenal) est de plus en plus forte. Reste à savoir à la place de qui ?

Attaque : un retour de Lacazette et Martial ?

C'est l'autre casse-tête du sélectionneur. Si Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé répondent présents et sont intouchables, derrière certains ont du souci à se faire. Olivier Giroud ne joue plus pour le moment avec Chelsea mais déçoit rarement en Bleu. En revanche, les Olympiens Dimitri Payet et Florian Thauvin pourraient être absents de la liste et cela profiterait à Anthony Martial, voire Alexandre Lacazette, qui font les beaux jours de Manchester United et Arsenal. Au sélectionneur de trancher.