PSG-Liverpool : tous les 2 blessés, Neymar et Kylian Mbappé seront-ils rétablis à temps ?

Kylian Mbappé, touché à l'épaule droite, est sorti dès la demi-heure de jeu mardi, lors du match amical contre l'Uruguay. Cette blessure survient juste après celle de son coéquipier parisien Neymar, alors que le PSG joue sa survie en Ligue des champions contre Liverpool dans une semaine.

Après une mauvaise chute dans la surface de réparation adverse, Mbappé a tenté de reprendre le cours du match, avant de se résoudre à quitter la pelouse du Stade de France en grimaçant. Il a été remplacé par Florian Thauvin à la 36e minute. «Il a mal à l'épaule, il est mal retombé. Il faudra voir après avec le staff médical. Ça lui tire, donc j'espère que ce n'est pas méchant», a déclaré le sélectionneur Didier Deschamps à la mi-temps.

DESCHAMPS RASSURANT POUR M'BAPPE

Après la rencontre, le staff médical, qui a remis en place l'épaule déboîtée de l'ancien Monégasque, a tenu à apporter un diagnostic rassurant. Il passera des examens supplémentaires mercredi matin.

Un peu plus tôt dans la soirée, c'est l'autre attaquant vedette du club parisien, Neymar, qui a été blessé à l'adducteur droit dès la 8e minute du match amical Brésil-Cameroun. On devrait en savoir plus ce jeudi sur la gravité de sa blessure mais le joueur a donné des nouverlles rassurantes. «Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages me souhaitant un bon rétablissement, je pense que ce n’était rien de grave», a écrit l’ex-joueur du Barça sur Instagram.