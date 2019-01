Mondial 2019 de handball : le programme complet de l'équipe de France

Ce sera le premier grand évènement sportif de l’année. Double championne du monde en titre, l’équipe de France de handball défendra sa couronne lors du Mondial 2019 (10-27 janvier).

Quelques semaines après avoir vu les handballeuses tricolores, emmenées notamment par Siraba Dembélé et Alexandra Lacrabère, décrocher le titre européen à domicile - un an après leur sacre mondial -, c’est donc au tour des hommes de prouver que la France est belle et bien la nouvelle place forte du handball international.

Cette quête d’une septième étoile planétaire aura lieu en Allemagne et au Danemark, deux rivaux des Experts. Placés dans le groupe A de ce Mondial 2019 de handball, les hommes de Didier Dinart feront leur entrée en lice face au Brésil. Ils enchaîneront ensuite avec la Serbie, la Corée unifiée, l’Allemagne et la Russie. Toutes les rencontres de ce tour préliminaire se dérouleront à la Mercedes-Benz Arena de Berlin.

Les Tricolores devront terminer aux trois premières places pour se qualifier pour le tour principal de ce championnat du monde. En cas de qualification, ils se rendront à Cologne pour commencer ce deuxième tour dès le 19 janvier. Les deux premières équipes des groupe I et II seront qualifiées pour les demi-finales (25 janvier à Hambourg). La finale aura lieu, elle, au Danemark, à Herning le 27 janvier.

Les matchs de l’équipe de France lors du tour préliminaire

11 janvier : France-Brésil 24-22.

12 janvier : France-Serbie 32-21.

14 janvier : France-Corée unifiée 34-23.

16 janvier : Allemagne-France 25-25.

17 janvier : France-Russie à 23-22.

Les matchs de l'Equipe de France lors du tour principal

19 janvier : France-Espagne 33-30.

20 janvier : France-Islande 31-22.

23 janvier : France-Croatie 20-23.

demi-finale

25 janvier : France-Danemark à 17h30.