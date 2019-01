Mario Balotelli officiellement à l'OM

L'Olympique de Marseille a fini par trouver un accord avec l'attaquant italien Mario Balotelli pour une pige de six mois, après de longues tractations. Le joueur s'est rendu mercredi au centre d'entraînement de la Commanderie pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Le buteur italien de 28 ans a été présenté officiellement dans la foulée.

L'OM tient le «grand attaquant» tant espéré, laissé libre par Nice où il lui restait six mois de contrat. «Balo» vient renforcer une attaque en difficulté, où les attaquants de pointe Valère Germain et Kostas Mitroglou n'ont marqué que 3 buts chacun cette saison.

Il arrive à Marseille lesté d'interrogations sur son état de forme, car il n'a pas marqué un but de la saison et n'a plus joué depuis le 4 décembre avec Nice. La star italienne doit aider l'OM à atteindre son objectif de podium, distant pour l'heure de six longueurs.

Son arrivée redonne également un coup de tonus à un club en difficulté, après une période de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues, close dimanche grâce à une pénible victoire à Caen (1-0).