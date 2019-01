Huis clos total pour Marseille à titre conservatoire après les incidents contre Lille

Nouveau coup dur pour l'OM. La commission de discipline de la Ligue (LFP) a sanctionné lundi Marseille du huis clos total du stade Vélodrome, à titre conservatoire, après les incidents qui ont causé l'interruption du match contre Lille vendredi (2-1).

«En raison de la nature et de la gravité des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction et pendant la durée de celle-ci, à titre conservatoire, de prononcer un huis clos total de l'Orange Vélodrome», a indiqué l'instance disciplinaire, qui s'est réunie de manière exceptionnelle lundi.

À la 57e minute, un pétard lancé des tribunes a éclaté près de Kevin Strootman et Jordan Amavi, et de l'arbitre assistant, sur la ligne de touche, provoquant l'arrêt du match de L1 pendant plus de 35 minutes.