France - pays de Galles, Tournoi des 6 nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte le pays de Galles, vendredi 1er février, lors de la première journée du Tournoi des 6 nations 2019. Un match à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h45.

Nouvelle année, nouvelle composition. Jacques Brunel a décidé mercredi de rénover son XV de France pour le premier match du Tournoi des 6 Nations, vendredi, face au pays de Galles.

Une charnière parra-lopez

Le premier choix attendu a eu lieu avec la première titularisation de Romain N’Tamack. Le jeune Toulousain (19 ans), fils d’Emile et champion du monde U20 en 2018 prend la place de Mathieu Bastareaud et formera avec Wesley Fofana la paire de centres des Bleus. «Romain est un garçon de qualité et il était attendu, a confié le manager des Bleus qui a titularisé un autre novice Paul Willemse (26 ans). Il a montré depuis le début de la saison qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau.»

Jacques Brunel va aussi aligner la charnière 100% clermontoise Morgan Parra-Camille Lopez. «On va pouvoir la mettre en place un an après», s’est réjoui le sélectionneur. En espérant que cela fonctionne à merveille.