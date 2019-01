Le calendrier complet de la saison 2019 de Formule 1

Comme chaque année, la saison 2019 de Formule 1 s’ouvrira en Australie, du côté de Melbourne (17 mars), pour s’achever à Abu Dhabi sur le tracé de Yas Marina (1er décembre). Au total, 21 Grands Prix sont au programme, dont le 1000e de l’Histoire qui aura lieu en Chine (14 avril).

17 mars : Australie (Melbourne)



31 mars : Bahreïn (Sakhir)



14 avril : Chine (Shanghai)



28 avril : Azebaïdjan (Bakou)



12 mai : Espagne (Barcelone)



26 mai : Monaco



9 juin : Canada (Montréal)



23 juin : France (Le Castellet)



30 juin : Autriche (Spielberg)



14 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)



28 juillet : Allemagne (Hockenheim)



4 août : Hongrie (Budapest)



1er septembre : Belgique (Spa-Francorchamps)



8 septembre : Italie (Monza)



22 septembre : Singapour



29 septembre : Russie (Sotchi)



13 octobre : Japon (Suzuka)



27 octobre : Mexique (Mexico)



3 novembre : Etats-Unis (Austin)



17 novembre : Brésil (Sao Paulo)



1er décembre : Abu Dhabi (Yas Marina)

LIGHTS OUT time in 2019...





1610



1810



1410



1610



1510



1510



1410



1510



1510



1410



1510



1510



1510



1510



2010



1410



1410



1310



1310



1510



1710





*All times in local time





Full #F1 session times >> https://t.co/hNgBUdMuCp pic.twitter.com/TXoPS4kfBp

— Formula 1 (@F1) 15 janvier 2019