Hatem Ben Arfa attaque en justice le PSG et réclame près de 8 millions d'euros

Hatem Ben Arfa n’en a pas terminé avec le PSG. L’actuel milieu de terrain de Rennes aurait saisi le tribunal des Prud’hommes, a indiqué RMC Sport.

L’ancien joueur de Nice, où il avait réussi une très belle saison en 2015-2016 avec 17 buts, souhaite obtenir réparation à la suite de sa mise à l’écart lors de son passage dans le club de la capitale. Titularisé à seulement cinq reprises lors de sa première saison parisienne, Hatem Ben Arfa n’a ensuite plus joué.

Le natif de Clamart a été écarté entre avril 2017 et juin 2018. Pour cela, il réclamerait entre 7 et 8 millions d’euros à son ancien club. L’ancien marseillais et lyonnais souhaite ainsi montrer que cet épisode a été un frein dans sa carrière.

Un dossier de plus de 50 pages aurait d’ailleurs été envoyé, expliquant ses plaintes. Dans celui-ci, on peut aussi y retrouver le manque à gagner des primes de matchs non versées pourtant prévues dans son bail.