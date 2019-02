Laurent Blanc pour remplacer Rudi Garcia à la tête de l’OM ?

L’avenir de Rudi Garcia est plus que jamais incertain à la tête de l’OM. Si un licenciement n’est pas à l’ordre du jour, le président Jacques-Henri Eyraud apprécie beaucoup le profil de Laurent Blanc, selon l’Equipe.

Sans club depuis son renvoi du PSG en juin 2016, l’ancien défenseur est dans l’attente d’un nouveau défi. Si plusieurs opportunités se sont présentées à lui depuis deux ans et demi, le Cévenol n’a pas reçu la proposition susceptible de correspondre à ses attentes «J’attends un bon projet, avec un club qui a de l’ambition, des bons joueurs et dans un Championnat qui me plaît», avait-il confié, en novembre dernier, à France Football.

Avant d’ajouter qu’il n’était pas fermé à un retour dans le championnat de France : «La L1 est mon Championnat. Elle a perdu beaucoup de son suspense car on connaît le nom du champion à l’avance. L’autre objectif, désormais, est la deuxième place. Il y a quelques clubs qui font du bon boulot, avec des moyens moins importants que le PSG, mais qui peuvent espérer s’en rapprocher. Il y a encore de beaux projets en France.» Et Marseille en fait partie. Un club qu’il connait pour y avoir évoluer à la fin des années 1990 (1997-1999) et auquel il a gardé un certain attachement. Une éventuelle proposition ne devrait donc le laisser indifférent.

Garcia, un renvoi à dix millions d'euros

Même si, pour l’heure, les dirigeants marseillais maintiennent leur confiance à Rudi Garcia. Mais pour combien de temps encore ? Retombé à la 10e place de Ligue 1, l’OM n’a remporté qu’un seul de ses douze derniers matchs toutes compétitions confondues et a été éliminé aux premiers tours de toutes les coupes. Peu d’entraîneurs ont survécu à un bilan aussi peu flatteur sur la Canebière. Mais sa récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2021 est un frein à un renvoi, qui coûterait autour de dix millions d’euros au club olympien.

Dans la tempête, Garcia garde, lui, le cap, même s’il reconnait traverser le moment le plus difficile qu’il n’a «jamais vécu dans (sa) carrière.» «Mon degré de motivation n’est pas du tout altéré, plus c’est dur plus je suis motivé, a-t-il affirmé. (…) Je donne le meilleur de moi-même, et je n’ai pas fini encore de le donner», a assuré l’ancien coach de Lille et la Roma, qui mise tout sur la Ligue 1 pour sauver la saison marseillaise. «Espérons que ce ne soit pas une saison ratée. Pour l’instant, ça l’est dans les coupes. Il ne nous reste que le championnat, on fera les comptes à la fin mais le projet ne s’arrête pas à cette saison.» Peut-être, mais sa mission pourrait, elle, s’arrêter plus tôt que prévu. Surtout en cas de nouvelle contre-performance lors de la venue de Bordeaux, ce mardi soir, en match en retard de la 18e journée.