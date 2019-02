Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta… quand Pape Diouf fustige les choix de l'OM

L’ancien président de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle du club phocéen. Dans Téléfoot, Pape Diouf a notamment évoqué les cas Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta.

Celui qui fut très proche de l’ancien propriétaire de l’OM, Robert Louis-Dreyfus, a indiqué qu’il ne comprenait pas les choix de Frank McCourt depuis son arrivée dans la cité phocéenne. A commencer par le poste d’entraîneur qu’il n’aurait jamais confié à Rudi Garcia.

« Il y a de fortes chances que l’entraîneur soit celui par lequel on passe pour essayer de changer les choses, a-t-il déclaré. Je ne sais pas si je me serai séparé de Garcia parce que je n’aurais peut-être pas pris Garcia. C’est très simple. »

Frank McCourt doit parler

Pape Diouf a également indiqué que l’arrivée d’Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif était «une fausse bonne idée.» D’après lui, l’ancien gardien de but espagnol a « toujours joué avec le porte-feuilles du Barça. Il a toujours échangé avec des grands clubs. Il serait infiniment mieux à Paris qu’à Marseille. »

A la question sur ce qu’il faudrait faire pour qu’un électrochoc ait lieu à Marseille (10e de Ligue 1) et ainsi relancé la machine, l’ancien journaliste pense qu’il faut « tenter quelque chose. » « Non seulement auprès de l’entraîneur mais aussi auprès des joueurs. Il revient au responsable n°1 d’expliquer à chacun l’objectif du club. Il faut que cet objectif soit compris. Et je ne suis pas sûr que ça a été fait. »