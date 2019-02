Vidéo : Neymar en larmes à son anniversaire

Lors de sa soirée d’anniversaire lundi au Pavillon Gabriel à Paris, Neymar s’est montré très affecté par sa nouvelle blessure.

La star brésilienne du PSG qui fêtait ses 27 ans n’a pas été en mesure de retenir ses larmes au moment de remercier ses invités pour leur présence et leurs cadeaux.

«je souhaitais Un nouveau métatarse»

«Je traverse une phase qui est 100% difficile dans ma vie (…) Pour un athlète, être en béquille est difficile, a-t-il confié. C’est compliqué, quand je me suis blessé je voulais tout annuler. Mon cadeau serait de pouvoir aider mes coéquipiers. Ce que je souhaitais le plus aujourd’hui comme cadeau, c’était un nouveau métatarse afin de pouvoir me battre sur le terrain et faire ce que j’aime le plus, jouer au football. Mais en ce moment, je ne suis pas très heureux.»

Arrivé aux alentours de 22h, Neymar, qui devrait être indisponible pendant dix semaines, a passé la soirée sur des béquilles rouge, aux couleurs du thème consacré. Quelque 200 invités étaient présents.