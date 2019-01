PSG : 10 semaines d'absence pour Neymar

Plus de peur que de mal pour Neymar ? Touché, il y a une semaine, contre Strasbourg en Coupe de France, le Brésilien souffre «d'une lésion» du cinquième métatarsien du pied droit. Son retour est attendu dans un délai de dix semaines, a indiqué, ce mercredi, le PSG.

Le Brésilien ne repassera pas sur la table d’opération comme il y a un an. Après avoir réuni, mardi soir, un groupe d’experts médicaux «mondialement reconnus» au Camp des Loges pour faire le point sur sa blessure, un consensus s'est dégagé pour lui proposer «un traitement conservatif». Informé de cette recommandation, le joueur le plus cher de l’Histoire «s’est montré en accord total avec ce protocole».

Un choix qui lui évite de subir une nouvelle intervention chirurgicale, qui aurait mis un terme prématurée à sa saison. Au lieu de cela, il sera éloigné des terrains deux bons mois. S'il est officiellement forfait pour le 8e de finale de la Ligue des champions contre Manchester United (12 février, 6 mars), le n°10 parisien pourrait, en revanche, être remis en cas d’éventuel quart de finale du club de la capital (à partir du 9 avril).

Un moindre de mal pour Paris qui a tenu à témoigner enver son joueur «toute son affection, son soutien le plus fort et ses plus grands encouragements à surmonter cette blessure, avec le courage et la détermination dont il a toujours fait preuve.»