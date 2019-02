Ajax Amsterdam-Real Madrid, 8es de finale aller de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Real Madrid affronte l'Ajax Amsterdam, mercredi 13 février, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un match à suivre en direct sur RMC Sports 1 à partir de 21h.

Et si le Real Madrid refaisait le coup de la saison dernière ? Comme l’an passé, le club espagnol, affaibli par les départs à l’intersaison de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, a connu une première partie de saison laborieuse, sans franchement réussir à convaincre. Mais comme l’an passé, le Real débarque en 8es de finale, où il affrontera, mercredi soir, l’Ajax Amsterdam lors du match aller, complètement requinqué.

Karim Benzema marche sur l'eau

L’arrivée sur le banc merengue de Santiago Solari en octobre, qui a succédé au bilan très mitigé de Julen Lopetegui, a complètement transformé les triples tenants du titre. Arrivé l'été dernier alors qu'il était encore en poste en sélection espagnole, l'ancien technicien du FC Porto n'a pas été en mesure de succéder à l'excellent passage de Zizou sur le banc.

Ancien entraîneur de la réserve, l’Argentin, qui a aussi porté le maillot blanc entre 2000 et 2005, a insufflé une nouvelle dynamique en s’appuyant sur certains cadres Sergio Ramos et Karim Benzema (déjà 18 buts cette saison) et plusieurs jeunes (Vinicius Jr, Sergio Reguillon ou encore Fede Valverde). Une recette qui fonctionne à merveille.

Neuvième de Liga fin octobre, le Real occupe désormais la 2e place à six points du Barça, qu’il a été accroché en demi-finale aller de Coupe du Roi (1-1). Et après son nouveau titre Mondial en décembre, la Maison Blanche se verra bien décrocher une nouvelle C1. Surtout que la finale aura lieu à Madrid (au Wanda Metrapolitano, stade du rival de l'Atletico).