Le PSG a diffusé le match contre Manchester United sur sa page Facebook

Alors que le PSG s’imposait sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions mardi soir (2-0), la rencontre a été diffusée en direct sur la page Facebook du club. Au grand bonheur des supporters.

A l’heure où les chaines de télévisions se battent à coups de centaines de millions d’euros pour obtenir les droits de la compétition, la chose n’est pas passée inaperçue. Bien au contraire. Un pic à 200 000 spectateurs a même été atteint lors du live.

Selon le PSG, la présence du match sur sa page proviendrait d’une erreur, puisque la retransmission ne devait être visible qu'au Brésil. La géolocalisation du contenu n’aurait pas été correctement réalisée.

What ? Le match est diffusé sur la page Facebook du PSG ?!??? https://t.co/o88whR7toI #MUPSG pic.twitter.com/TbxcjfdwY7 — Philippe Da Costa (@Philippsch) 12 février 2019

Les commentaires du match en Portugais n’ont pourtant pas gêné les spectateurs, rapidement informés sur les réseaux sociaux de cette aubaine. Nombre d’entre eux se plaignaient par ailleurs de la mauvaise qualité de la retransmission par RMC Sport.

Page PSG sur Facebook !



Ils streament le match — Mᴏʀɢᴀɴ Pʟᴀʏ (@MorganPlay974) 12 février 2019

@RMCsport rendez les droits à @canalplus sa suffit de nous pourrir la LDC avec tous vos bugs #MUFCPSG #psg — Dav (@davmarcno) 12 février 2019

Laissez tomber RMC sport, la page FB du PSG diffuse le match, ça bug pas et y a pas Rothen. En plus vous avez pas 3 minutes de retard. — Dexter Morgan (@Corentin_Zerox) 12 février 2019

Cette diffusion en direct et gratuite a donc fait leur bonheur, mais un peu moins celui d’Alain Weill, président du groupe NextRadioTV, qui a déboursé 350 millions d’euros par an pour s’offrir l’exclusivité de la Ligue des champions, jusqu’en 2021. «D’après ce que j’ai compris, il y a une chaine de télévision brésilienne qui a aussi les droits, et qui a mis ces images sur Facebook. De là il y a eu un manque de contrôle total», a-t-il réagi sur France Inter.

Pour le match retour, le mercredi 6 mars, les internautes seront nombreux à guetter les publications de la page du PSG.