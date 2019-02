Karim Benzema souhaite « bonne chance » à l'équipe de France

Actuellement en verve avec le Real Madrid, Karim Benzema a avoué, dimanche, être résigné à ne plus être appelé en équipe de France.

« Je ne vais pas faire le fou à dire que j’attends la sélection », a commenté l’attaquant du Real Madrid qui n’a plus porté le maillot tricolore depuis octobre 2015, au micro de Téléfoot.

Alors que Karim Benzema flambe en Espagne et notamment en Ligue des champions où il a atteint la barre des 60 réalisations devenant le 4e meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions en clubs, derrière Cristiano Ronaldo (121 buts), Lionel Messi (106 buts) et Raul (71 buts), l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais sait qu’il n’a pratiquement plus d’avenir en équipe de France.

Le leader offensif des Madrilènes

« Ils ont une équipe, ils sont champions du monde, il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes, c’est bien. Ils font du bon « taf » et je leur souhaite bonne chance », a ainsi indiqué le joueur de 31 ans (81 sélections, 27 buts).





"Il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes..." @Benzema se livre dans Téléfoot sur l'@equipedefrance pic.twitter.com/ZLIE31b2J7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 17 février 2019

Mis à l’écart après la fameuse affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena, « KB9 » a expliqué qu’il regardait devant lui désormais. Père de deux enfants, il ne semble plus atteint par ses non-sélections en équipe de France préférant continuer de faire les beaux jours de la Maison Blanche avec laquelle il ne cesse de régaler.

Et ce malgré le départ de Cristiano Ronaldo l'été dernier. D'autant que si tout le monde pensait que Gareth Bale prendrait le relais du Portugais, c'est bel et bien le Français, au club depuis 2009 qui a pris les rênes du secteur offensif. Son entente avec la pépite brésilienne Vinicius Jr. le prouve à chaque sortie des Madrilènes.