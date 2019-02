Liverpool-Bayern Munich, 8e de finale aller de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Liverpool affronte le Bayern Munich mardi 19 février en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Un choc à suivre en direct sur RMC Sport 2 dès 21h.

C'est une véritable finale avant l'heure. Les Reds de Liverpool face aux Allemands du Bayern Munich. Deux clubs de légendes. Deux grands d'Europe. Et l'un d'entre eux va déjà devoir s'arrêter au stade des huitièmes de finale.

Dix trophées à eux deux

Finalistes de la dernière C1, battus par le Real Madrid (3-1), les coéquipiers de Mohamed Salah se verraient bien aller une nouvelle fois en finale. Et pourquoi pas au bout cette fois. Leaders ex-aequo de Premier League avec Manchester City, les hommes de Jurgen Klopp ont eu du mal à accéder à la phase finale. Placés dans le groupe C, les Reds ont terminé deuxièmes derrière le PSG avec trois victoires et trois défaites.

De leurs côtés, les Bavarois, qui feront sans Franck Ribéry à Anfield Road, ont connu un début de saison très compliqué en championnat avec l'arrivée de Nico Kovac sur le banc. En Ligue des champions, ils ont lutté avec l'Ajax Amsterdam pour décrocher la première place du groupe E. Mais petit à petit, ils ont repris du poil de la bête.

Les deux formations ont chacune remporté le trophée à cinq reprises. Liverpool l'a brandi pour la dernière fois en 2005 et le Bayern en 2013. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2001, en SuperCoupe de l'UEFA au Stade Louis II. Victoire de Liverpool 3-2.