La Supercoupe d'Espagne devrait se disputer sous format «Final Four»

Le président de la Fédération espagnole de football a annoncé mardi que la Supercoupe d’Espagne se déroulerait désormais avec un format « Final Four ».

A l’occasion d’un petit déjeuner de presse ce mardi, Luis Rubiales a effectué quelques annonces importantes pour le football espagnol dont la création de ce nouveau format pour la Supercoupe.

Initialement, cette compétition, qui se déroule en amont de la saison – généralement au mois d’août – oppose le champion d’Espagne et le vainqueur de la Coupe du Roi. C’est désormais du passé. L’été prochain, quatre équipes s’opposeront pour le trophée final.

« Une fête du football »

Les deux premiers de la Liga et les deux finalistes de la Coupe du Roi se rencontreront lors de demi-finales puis la petite finale et la finale. A noter que le champion de la Liga affrontera le finaliste malheureux de la Copa et le vice-champion d'Espagne sera opposé au vainqueur de la Copa. La finale aura lieu hors d'Espagne. Si un club cumule les deux trophées, Luis Rubiales prévoit de sélectionner les clubs qualifiés en fonction de l'historique de la Coupe du Roi.

La première édition se déroulera cet été. Elle devrait avoir lieu une semaine avant le début de la Liga. Elle doit désormais être approuvée définitivement en avril.

L’objectif de cette nouvelle Supercoupe d’Espagne, dont la dernière avait eu lieu à Tanger au Maroc l’an dernier (victoire du Barça face au FC Séville), est d’avoir une véritable « fête du football » pour susciter un plus grand intérêt de la compétition.