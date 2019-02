Ligue 1 : l'OM tenu en échec sur la pelouse de Rennes (1-1)

S'il poursuit sa petite série d'invincibilité, Marseille a été freiné à Rennes dimanche (1-1). Les Phocéens sont cinquièmes.

Après trois succès consécutifs (Bordeaux, Dijon et Amiens), l'OM passait un test sur la pelouse du Roazhon Park. Un test qui s'est finalement avéré à moitié concluant avec ce partage des points. S'ils poursuivent leur série d'invincibilité, les hommes de Rudi Garcia pourront regretter de n'avoir joué qu'une période.

Les Phocéens, pourtant plus frais que les Rennais qui ont disputé la Ligue Europa cette semaine, ont été cueillis à froid. Les Bretons ont trouvé la faille dès la septième minute de jeu par Benjamin André, à la réception d'un corner de Clément Grenier. Et les hommes de Julien Stéphan regretteront peut-être de ne pas avoir été capables d'aggraver la marque lors des quarante-cinq premières minutes tant ils ont dominé les débats.

Valère Germain, un but et un oeuf

Car au retour des vestiaires, les Rennais, privés d'Hatem Ben Arfa écarté du groupe, commençaient à baisser leur intensité… et les Olympiens en profitaient. Sur leur premier corner de la partie, joué à deux par Maxime Lopez et Florian Thauvin pour voir le centre de ce dernier, trouver Valère Germain au premier poteau (56e).

L'ancien attaquant de Monaco et Nice, encore marqué d'un bel oeuf de pigeon sur le front, aurait pu doubler la marque après un dégagement aux poings raté de Koubek, mais il n'a pas trouvé le cadre (62e). « Au vu de la première période, on a été logiquement mené au score. On aurait pu l’emporter mais aussi le perdre, a confié Germain, auteur de son quatrième but de la saison. Mais on va s’en contenter et ça nous permet de poursuivre notre petite série d’invincibilité. »

Avec 41 points, l'OM pointe au 5e rang, devançant Reims à la différence de but et deux unités derrière Saint-Étienne. Des Verts qu'ils recevront la semaine prochaine avant d'accueillir Nice. Un sans-faute et les Phocéens seraient proches du podium…

