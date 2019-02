Ligue 1 : Ricardo déjà remercié par les Girondins de Bordeaux

Ricardo et Bordeaux, c'est déjà terminé. Seulement cinq mois après son arrivée, pour succéder à Gustavo Poyet, l'entraîneur brésilien a été démis de ses fonctions de manager général, ce mardi, par le club girondin, selon l'Equipe et Sud-Ouest.

Ricardo paye les mauvais résultats d’une équipe bordelaise au fond de jeu quasi inexistant, qui reste sur cinq défaites lors des sept dernières rencontres toutes compétitions confondues (1 nul et 1 victoire) et pointe seulement à la 13e place de Ligue 1 avec onze points de retard sur Saint-Etienne. Loin, très loin des ambitions des nouveaux propriétaires américains, qui visaient une qualification européenne en fin de saison.

Sans oublier les éliminations dès les 32es de finale de la Coupe de France à domicile face au Havre, en phase de poules de la Ligue Europa et en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Strasbourg. Cette dernière n’avait pas manqué d’irriter le propriétaire Joe DaGrosa, qui avait vivement critiqué l’attitude de ses joueurs en Alsace. A l'issue de cette déconvenue, il aurait même donné trois matchs à Ricardo pour redresser les résultats. En vain, avec le dernier revers enregistré, dimanche, à Nantes (1-0). Pour sa deuxième aventure à Bordeaux, après celle vécue entre 2005 et 2007, il affiche un maigre bilan de sept victoires pour autant de défaites et huit matchs nuls en 22 journées de championnat.

L’ancien défenseur, qui avait débarqué après le refus de Thierry Henry de rejoindre la Gironde, avait été nommé au poste de manager général ne possédant pas les diplômes nécessaires pour occuper celui d’entraîneur qui avait été confié à Eric Bedouet. Et contrairement à Ricardo, Bedouet devrait rester en place, au moins provisoirement si les dirigeants bordelais décident de nommer un nouveau coach.