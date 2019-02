Quand Paul Pogba rencontre Jon Snow dans le vestiaire

Avant d'affronter Liverpool dimanche, Paul Pogba et ses coéquipiers de Manchester United ont eu la visite impromptue dans leur vestiaire de Kit Harington, alias Jon Snow, la star de la série à succès «Game of Thrones».

Et si l'acteur n'a pas permis aux Mancuniens de l'emporter (score final, 0-0), cette rencontre inattendue a donné lieu à de chaleureux échanges immortalisés en photographies publiées sur les réseaux sociaux.

Parmi les joueurs inconditionnels de GOT, Paul Pogba a pu approcher «en vrai» l'un de ses acteurs fétiches.

De sa visite à Old Trafford, Kit Harington est reparti avec un maillot de United floqué du numéro 1, «King in the North» écrit en gros dans le dos.

La saison 8 de Game of Thrones devait commencer à être diffusé mi-avril aux Etats-Unis.