Le Stade Toulousain écrase le Stade Français (28-9) et établit un nouveau record d'invincibilité

Vainqueur avec le bonus offensif, dimanche, sur la pelouse du Stade Français (9-28), le Stade Toulousain s’est offert un nouveau record d’invincibilité en Top 14 avec un 12e match sans défaite.

Invaincus depuis le 29 septembre dernière et une défaite contre Castres (26-22), les hommes d’Ugo Mola, leaders du championnat, ont aligné 11 victoires et un nul, face à Clermont fin décembre (20-20). Autant dire que les Haut-garonnais, qui comptent six points d'avance sur les Auvergnats, impressionnent.

Une marge confortable

Le précédent record était déjà détenu par le club toulousain, par deux fois. En 2008-2009 et 2011-2012, les Stadistes ont enchaîné 11 rencontres sans défaite. Si en 2009, cela ne leur a pas souri, ils ont été sacrés champions de France en 2012. Un demi-signe ?

A noter que les Toulousains, privés de plusieurs internationaux, comptent 15 points d’avance sur le 3e, Lyon, soit une marge suffisamment confortable pour s’assurer rapidement de la qualification directe en demi-finales.