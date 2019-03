Ligue des champions : Le PSG doit terminer le travail contre Manchester United

Cette fois, pas de mauvaise blague. A la faveur de son coup d’éclat dans le nord de l’Angleterre (0-2), il y a trois semaines, le PSG est dans une position idéale avant de retrouver Manchester United, ce mercredi soir, au Parc des Princes en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Il ne reste aux hommes de Thomas Tuchel qu’à terminer le travail parfaitement entamé à Old Trafford pour renouer avec les quarts de la plus prestigieuse compétition européenne. «Nous devons répéter l’excellent travail que nous avons accompli à l’aller, insiste Dani Alves, vainqueur de trois Ligues des champions avec Barcelone (2009, 2011, 2015). Ne pas jouer avec ce résultat, mais faire un résultat : c’est la seule façon pour nous d’atteindre au final notre objectif.»

Et éviter de revivre la terrible soirée du 8 mars 2017 et la douloureuse «remontada», vécue à Barcelone, qui planera au-dessus de la capitale au coup d’envoi.

Mais le champion de France semble à l’abri de revivre un tel revirement de situation. Non seulement le contexte est complétement différent, mais surtout les Parisiens, sur une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, affichent un état d’esprit, une sérénité et une force collective à toute épreuve, emmenés par un Kylian Mbappé étincelant et un Angel Di Maria en très grande forme en l’absence de Neymar et Edinson Cavani (blessés). «C’est la preuve qu’il y a beaucoup de qualité dans cette équipe», se réjouit le Brésilien, alors que les Red Devils seront décimés avec la suspension de Paul Pogba et une cascade de joueurs blessés, qui vont contraindre Ole Gunnar Solskjaer à se creuser la tête pour constituer une équipe capable de réaliser l’exploit.

Mais si tous les voyants sont au vert, les Parisiens préfèrent se montrer prudents et ne pas crier victoire trop tôt. «Il faut du respect, car Manchester United est une équipe historique en Ligue des champions. (…) Eux l’ont déjà gagnée», confié Dani Alves qui sait, du haut de sa très grande expérience, que rien n’est jamais impossible. «Nous avons fait un grand pas. Mais nous ne pouvons pas être trop confiants, ajoute-t-il. Nous savons que dans le football tout peut arriver.» Les Parisiens le savent mieux personne.