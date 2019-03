Où et quand se disputera la CAN 2019 ?

La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019 en Egypte.

Il s’agira de la toute première édition regroupant 24 équipes participantes.

Initialement pays hôte, le Cameroun, tenant du titre, s'est finalement vu retirer son organisation fin novembre. Et alors que le Maroc était favori, il a finalement indiqué qu'il n'était pas candidat. La CAF devait donc choisir entre l'Afrique du Sud et l'Egypte et c'est donc le pays des Pharaons qui a été désignée le 9 janvier comme pays organisateur de cette CAN 2019.

Tirage au sort en mars 2019

Les 23 autres sélections passent actuellement par la phase de qualification - plusieurs formations ont déjà validé leur ticket - qui se tient actuellement jusqu’en mars 2019. Le tirage au sort de la phase finale est prévu juste après ces éliminatoires, au mois de mars 2019.

La formule choisie pour la phase de groupe sera similaire à l’Euro 2016 avec six groupes de quatre équipes. Les deux premières formations seront qualifiées pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.