Ligue 1 : le PSG s'impose à Toulouse (0-1) et se rapproche du titre

Leader incontesté, le Paris Saint-Germain est allé battre Toulouse (0-1), dimanche soir, lors de la 30e journée de Ligue 1. Le club de la capitale pourrait être sacré contre Strasbourg.

Avec une équipe très remaniée par Thomas Tuchel, Paris s’est assuré trois nouveaux points grâce à une réalisation de Kylian Mbappé (74e). L’attaquant de l’équipe de France s’est offert un 27e but cette saison, son 14e en 2019.

Paris champion si…

« Les Toulousains, on les connaît. C’est une équipe de guerrier. Il fallait être patient, chercher les ballons vers l’avant. On a essayé de s’appuyer sur la vitesse de notre petit Kylian », a confié Marquinhos en fin de rencontre.

Grâce à ce succès, le PSG se rapproche de son huitième titre de champion de France qui lui tend les bras depuis quelques mois déjà. Si Lille ne s'impose pas à Reims dimanche prochain, lors de la 31e journée de Ligue 1, et qu'il bat Strasbourg dans la soirée, le club de la capitale sera sacré.

Après ce titre, les Parisiens viseront d’autres défis, avec quelques records en vue. Avec 26 victoires, ils ne sont déjà plus très loin d’améliorer le record de succès (30) en L1 qu’ils détiennent avec Monaco. Avec 80 points et 9 matchs à jouer, ils restent aussi dans la course à la barre des 100 points « historiques ».