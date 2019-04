Vidéo : le magnifique but de Karim Benzema qui offre la victoire au Real Madrid face à Huesca

Malmené sur sa pelouse face à Huesa, le Real Madrid peut remercier Karim Benzema, auteur du but victorieux en fin de rencontre (3-2). Et quel but.

Le Français, auteur d’une très belle frappe enveloppée, a permis aux Madrilènes de venir à bout la lanterne rouge Huesca lors de la 29e journée du Championnat d’Espagne, au stade Santiago-Bernabeu.

Alors que Zinedine Zidane avait décidé de laisser plusieurs cadres au repos (Modric, Varane, Kroos) et de titulariser dans la cage son fils cadet Luca Zidane, âgé de 20 ans, les Merengue ont eu beaucoup de mal.

Le Real Madrid troisième

Dix mois après ses grands débuts en Liga, le fils cadet de « Zizou » a encaissé deux buts de Cucho Hernandez (3e) et Xabier Etxeita (72e), sans pouvoir faire grand-chose.

Heureusement, Isco (25e) et Dani Ceballos (62e) puis Karim Benzema (89e) ont évité le pire au Real. Au classement, la « Maison Blanche » reste troisième avec 57 points avec deux points de retard sur l’Atlético.