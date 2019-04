Débuts réussis pour Mick Schumacher avec Ferrari

Mick Schumacher a effectué, mardi, ses premiers tours de piste au volant de la Formule 1 Ferrari de 2019 en essais sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn.

Avec un meilleur chrono de 1 min 29 sec 976/1000, sous les yeux de sa mère Corinna et de sa grand-mère, le pilote de 20 ans a terminé «deuxième» derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en 1 min 29 sec 379/1000.

Ce test est la première grande expérience du fils de Michael Schumacher, sacré champion de F3 Europe l’an passé et débutant en F2 cette année. Membre de la filière de jeunes pilotes de Ferrari, la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher effectuera mercredi une deuxième journée d’essais avec Alfa Romeo Racing, que motorise la Scuderia.

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr

— Formula 1 (@F1) 2 avril 2019