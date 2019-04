Ligue 1 : Guingamp en mission maintien

En avant le maintien ? Après la déception de la finale de Coupe de la Ligue perdue face à Strasbourg, Guingamp doit se remettre les idées en place et se replonger dans son quotidien, assurer sa place en Ligue 1 la saison prochaine.

En déplacement à Montpellier, mercredi soir en match en retard de la 30e journée de Ligue 1, le club breton (19e) a désormais neuf rencontres pour assurer son maintien dans l'élite.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec possèdent un point de retard sur Caen (18e et un match en plus) et huit sur Amiens (17e). «On a les moyens de bien finir, j’attends mon équipe sur cette fin de saison, qu’on y rajoute un peu plus de folie, a confié le technicien qui devra faire sans son attaquant Nolan Roux dans l'Hérault, victime d'une fracture à l'orbite. Sur toute la fin de saison, on ne pourra pas se permettre de rater un match. Tous les points compteront. J’ai envie qu’on prenne un point ou trois à chaque match. J’ai vu des lions guingampais à Lille et je veux les revoir comme ça.»

Le calendrier de Guingamp

Va à Montpellier

Reçoit Monaco

Va à Strasbourg

Reçoit l’OM

Va à Nice

Reçoit Caen

Va à Rennes

Reçoit Nîmes

Va à Amiens