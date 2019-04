Ligue 1 : le PSG champion contre Monaco si…

Avec 17 points d’avance sur son dauphin lillois, la question n’est plus de savoir si le PSG sera champion de France, mais quand il sera sacré. Et le club de la capitale, qui a déjà manqué trois occasions, pourrait être couronné, ce dimanche 21 avril, lors de la réception de Monaco en clôture de la 33e journée de Ligue 1.

Plusieurs options s’offrent au club de la capitale. Thomas Tuchel et ses joueurs, qui restent sur une série inédite de trois matchs sans victoire après avoir été accrochés à Strasbourg (2-2) et sombré à Lille (5-1) puis chuté à Nantes (3-2), seront assurés d’être titrés en cas de victoire face aux Monégasques, même si le Losc s’impose quelques heures plus tôt à Toulouse. Les Parisiens conserveraient leur matelas de 17 points alors qu’il n’en restera que 15 à distribuer au cours des cinq dernières journées.

Mais Paris pourrait être assuré du huitième titre de son histoire avant même de défier la formation monégasque, si Lille s’incline ou concède le match nul dans la Ville Rose. Les Dogues ne seraient en effet plus en mesure de rattraper Thiago Silva et ses coéquipiers, même si ces derniers étaient tenus en échec ou battus par Monaco dans la soirée.

Le dénouement semble plus proche que jamais. Mais avec ce PSG, il faut toujours se méfier. Et en cas de nouveau scénario défavorable, à savoir un succès lillois conjugué à un revers parisien, le club de la capitale retentera sa chance, le 30 avril prochain, à Montpellier.