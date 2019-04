Coupe de France : faux pas interdit pour le PSG contre Nantes

En ce mois d’avril, les Parisiens vont encore devoir se contenter de regarder les quarts de finale de la Ligue des champions à la télévision. Mais ils n’en auront pas moins des échéances décisives.

Que ce soit en Ligue 1 comme en Coupe de France, avec l’objectif de réaliser un doublé et donner un peu de relief à une saison encore gâchée par leur sortie de route européenne prématurée. A commencer par la réception de Nantes, ce mercredi, en demi-finale de la Coupe de France, qui pourrait précéder le sacre de champion de France, dimanche, en cas de victoire contre Strasbourg et si Lille ne s’impose pas, dans l’après-midi, à Reims.

Mais chaque chose en son temps pour Thomas Tuchel. «On ne pense pas trop à tout ça. On doit être très attentifs, êtres bien préparés. Il est nécessaire qu’on joue ensemble et qu’on soit concentrés uniquement sur le match contre Nantes», a insisté l’entraîneur du PSG, qui sait que lui et son équipe, quadruple tenante du titre, n’ont pas le droit à l’erreur pour ne pas raviver la colère de leurs supporters.

Et s’il devra une nouvelle fois se passer des services en attaque d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Neymar, qui pourrait faire son retour en cas de qualification pour la finale, programmée le 27 avril, le coach allemand pourra compter sur un Kylian Mbappé toujours plus décisif et auteur de 27 buts en 30 journées de championnat. «C’est un joueur extraordinaire, a complimenté Tuchel. Sa mentalité est exceptionnelle, il veut toujours marquer. Il est comme un requin qui sent une goutte de sang et se jette sur sa proie.» Cette fois, la proie du champion du monde sera des Canaris…