Ajax Amsterdam-Juventus Turin, quarts de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Tombeur du Real Madrid au tour précédent, l’Ajax Amsterdam accueille la Juventus Turin, ce mercredi 10 avril, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 2.

Un duel de miraculés. L’Ajax comme la Juventus reviennent de loin. Très loin. Et de fort belle manière. Battu à l’aller à domicile par le Real Madrid (1-2), la formation néerlandaise a créé la sensation à Santiago Bernabeu en reversant le triple tenant du titre au terme du rencontre d’anthologie (1-4). Emmené par sa jeune garde talentueuse, avec Frenkie De Jong, Matthijs de Ligt, David Neres, mais aussi Hakim Ziyech et Dusan Tadic, l’Ajax, qui vient de reprendre la tête du championnat des Pays-Bas, peut voir encore plus loin et, pourquoi pas, renouer avec son glorieux passé.

Mais les Bataves devront venir à bout de l’une de ses bêtes noires sur la scène européenne avec seulement deux succès en douze confrontations entre les équipes. Et le club italien a prouvé qu’il était encore un sacré client. Il l’a démontré en huitièmes de finale face à l’Atlético de Madrid. Tombée dans la capitale espagnole (2-0), la «Vieille Dame» a Antoine Griezmann et ses coéquipiers a surmonté son retard dans son antre grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo (3-0).

Et le Portugais sera encore le principal atout des Bianconeri pour atteindre le dernier carré. Blessé il y a quinze jours avec la sélection portugaise, le quintuple Ballon d’or, auteur de 23 réalisations en 20 matchs de quarts de finale, a fait son retour dans le groupe et sera titulaire avec un objectif bien précis : retourner à Madrid et plus précisément au Wanda Metropolitano, théâtre de la finale le 1er juin prochain, soulever une sixième Ligue des champions. La première pour la Juventus depuis 1996 décrochée… contre l’Ajax.