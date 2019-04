Lille-PSG, 32e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le PSG se déplace à Lille, ce dimanche 14 avril, dans le choc de la 32e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal +.

Cette fois, c’est la bonne ? Paris a vu son sacre retardé, le week-end dernier, après avoir été accroché par Strasbourg (2-2). Mais le club de la capitale aura une nouvelle balle de match, au stade Pierre-Mauroy. Avec vingt points d’avance au classement à sept matchs de la fin de la saison, un nul sur le terrain de leur dauphin nordiste suffira aux Parisiens pour conquérir le 8e titre de champion de France leur histoire.

«C’est presque une finale entre le premier et le deuxième. Ça va être un match magnifique à jouer et j’espère qu’à la fin on pourra être champion encore», a confié, sur le site du PSG, le capitaine Thiago Silva. Même si ce couronnement, dans un championnat dominé de la tête et des épaules (26 victoires, trois nuls et une défaite) aura bien du mal à faire oublier le nouvel échec en 8e de finale de la Ligue des champions pour la 3e saison consécutive.

Tout comme une cinquième Coupe de France d’affilée en cas de victoire en finale, le 27 avril, contre Rennes. Un strict minimum, diront certains, pour une équipe comme le PSG sans véritables rivaux dans l’Hexagone. Mais encore faut-il terminer le travail pour les hommes de Thomas Tuchel dans le Nord puis au Stade de France avant de se pencher déjà sur la saison prochaine et repartir inlassablement à la conquête de l’Europe.