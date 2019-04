Top 14 : le Racing 92 s’impose sur le fil face à Montpellier (26-25) et entrevoit les barrages

Vainqueur dans les dernières minutes de la rencontre de Montpellier (26-25) dimanche, le Racing 92 a fait un grand pas vers la qualification pour les barrages du Top 14.

Qu’elle est bien loin cette élimination en Champions Cup face au Stade toulousain il y a quinze jours. Après un match nul rageant (où ils auraient pu l’emporter) à Clermont la semaine dernière, les joueurs du Racing 92 ont enchaîné avec un succès face aux Héraultais.

«Les matchs, il faut savoir les gagner»

Alors qu’ils étaient menés 25-19 à cinq minutes de la fin, les Racingmen ont inscrit un essai d’Henry Chavancy (77e), transformé sans problème par Maxime Machenaud, en fin de rencontre. Les Ciel et Blanc se retrouvent désormais 4es avec 62 points, ils possèdent à quatre journées de la fin un coup d’avance sur le duo Bordeaux-Bègles, La Rochelle.

« Il y a 15 jours, on l’a perdu d’un point, et ce soir (dimanche) on le gagne d’un point. Il vaut mieux être de ce côté-là, s’est réjoui Laurent Travers, l’entraîneur francilien. Les matchs, il faut savoir les gagner. (Sur la course aux barrages) Une fois que le ticket de la qualification sera obtenu, on essayera de faire ce qu'il faut pour obtenir un barrage à domicile. »