Incendie à Notre-Dame de Paris : le monde du sport rend hommage au monument

Depuis lundi soir, les réactions se sont multipliées après l’incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le monde du sport a également tenu à apporter son soutien.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux sportifs (footballeurs, rugbymen, basketteurs, handballeurs…) du monde entier ont tenu à rendre hommage au monument historique de la capitale.

Very saddened to see pictures of the catastrophic fire that has destroyed the Notre Dame cathedral.





Despite this tragic accident I fully trust and support the French and Parisians to rebuild this iconic symbol of your amazing city. pic.twitter.com/8bmrU0DobD

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) April 16, 2019