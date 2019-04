Demi-finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les demi-finales aller de la Ligue des champions, avec les chocs entre Tottenham et l’Ajax puis Barcelone et Liverpool, se tiendront le mardi 30 avril et le mercredi 1er mai. Les deux rencontres sont à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

Mardi 30 avril

21h : Tottenham-Ajax Amsterdam sur RMC Sport 1

Mercredi 1er mai

21h : Barcelone-Liverpool sur RMC Sport 1