Chelsea-Francfort, demi-finale retour de Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Chelsea et Francfort s'affrontent en demi-finale retour de Ligue Europa jeudi 9 mai. Une rencontre à suivre en direct sur RMC Sport 2 dès 21h.

Chelsea accueille l’Eintracht Frankfurt à Stamford Bridge avec l’espoir de s’imposer ou de faire un nul pour décrocher sa place pour la finale de la Ligue Europa. Après avoir été arraché un nul (1-1) à l’aller en Allemagne, les Blues sont proches de rallier Bakou,

Francfort, coupeur de têtes

Les hommes de Maurizio Sarri, qui ont remporté 11 de leurs 13 rencontres de Ligue Europa, pour un nul, n’ont jamais perdu contre un club allemand à domicile et restent sur 16 rencontres consécutive dans perdre.

De son côté, l’Eintracht réalise une belle saison en Europe avec une seule défaite depuis son entrée dans la compétition. Premier du Groupe H avec six succès en six matchs, il a dominé à deux reprises la Lazio, l'Apollon Limassol et l’OM, avant d'éliminer le Shakhtar Donetsk, l’Inter et Benfica, tous trois reversés cet hiver de Ligue des champions.