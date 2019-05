Neymar dézingue Draxler, Kimpembe, et d'autres joueurs du PSG

Les relations entre Neymar et certains de ses coéquipiers du PSG ne sont pas au beau fixe. Selon les informations du Parisien, la star brésilienne aurait notamment une dent contre les plus jeunes.

Après une défaite amère au Parc des Princes le 27 avril dernier, face à Rennes (2-2, tab 5-6) en finale de la Coupe de France, Neymar avait exprimé sa colère face aux journalistes en zone mixte. «Les jeunes [du PSG], ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent ; le coach donne des consignes mais ils répondent [...] Nous, on a de l'expérience et ils doivent le respecter», s'était emporté le footballeur de 27 ans.

Excédé par le comportement des plus jeunes

Les racines de cette rogne, les journalistes du Parisien pensent les avoir identifiées. Selon eux, l'attaquant faisait référence à deux scènes, qui s'étaient déroulées peu avant cette débâcle au Parc des Princes.

Pour la première, c'est le comportement du défenseur Presnel Kimpembe qui l'a particulièrement irrité, lors d'un match auquel Neymar n'avait pas assisté : alors que le FC Nantes menait 2 à 1 à la mi-temps (3-2 en fin de rencontre) le 17 avril dernier, l'entraîneur Thomas Tuchel aurait haussé le ton face à ses joueurs pour le moins médiocres. Un discours qui n'a pas été du goût de Presnel Kimpembe, qui a invité ses coéquipiers à «ne pas écouter le coach» et de «tout donner en seconde période» alors que l'entraîneur tournait les talons.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le manque d'implication de quelques joueurs lors du fameux match de finale de la Coupe de France, avant la déclaration de Neymar. Le numéro 10, présent sur le terrain cette fois-ci, avait constaté que certains jeunes préféraient bavarder entre eux en grignotant des bonbons au lieu d'écouter les consignes de Thomas Tuchel.

Le brésilien en serait même venu aux mains trois jours plus tard, après une énième défaite face à Montpellier (2-3). Juste devant les vestiaires, Julian Draxler aurait critiqué «les penchants personnels» de Neymar, comme le rapporte le Parisien. «Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière», aurait rétorqué le Brésilien. Si bien que les deux coéquipiers ont finalement dû être séparés par leur entraîneur et le directeur sportif Antero Henrique.