Équipe de France : la liste pour Bolivie, Turquie et Andorre dévoilée le 21 mai

Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus pour l’amical contre la Bolivie (2 juin) et les matches en Turquie et en Andorre (8 et 11 juin), le mardi 21 mai prochain, a indiqué jeudi la FFF.

Avant leurs deux déplacements comptant pour les qualifications de l’Euro 2020 en Turquie, samedi 8 juin à Konya, et celui en Andorre, mardi 11 juin, les Bleus disputeront un match amical face aux Boliviens le 2 juin. La rencontre aura lieu à Nantes.

Lloris absent pour la Bolivie

Didier Deschamps devrait en profiter pour faire tourner son effectif face à la formation sud-américaine, afin de préparer comme il se doit le gros déplacement chez les Turcs, presque déjà décisif pour la première place du groupe.

A noter que les Bleus commenceront leur rassemblement sans leur gardien et capitaine Hugo Lloris, qui dispute la finale de Ligue des champions avec Tottenham, contre Liverpool, le 1er juin. Moussa Sissoko, s’il est convoqué sera aussi absent.