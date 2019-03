Equipe de France : la photo originale des Bleus

C’était journée «photo», mercredi, à Clairefontaine pour l’équipe de France. En plus de la traditionnelle photo officielle, les Bleus ont également pris la pose pour un cliché beaucoup plus décalé dans l’auditorium du château transformé en studio photo pour l’occasion.

Contrairement aux apparences, rien n’a été laissé au hasard pour ce shooting. Chaque joueur et membre du staff avaient une place bien précise et une posture déterminée à l’avance. Pour être certain de ne pas se tromper et retenir l’endroit où ils devaient se placer, un schéma avait même été dessiné. Capitaine et vice capitaine, Hugo Lloris et Raphaël Varane se retrouvent au centre de la photo, alors que Didier Deschamps est entouré par Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Dans cette mise en scène, les champions du monde portent divers équipements de l’équipe de France. Un choix voulu pour former un mélange aux couleurs bleu-blanc-rouge. «C’était un moment de plaisir. Ce qui se dégage de cette photo décalée représente très bien l’état d’esprit de notre groupe», a confié, ce dimanche, dans Téléfoot, Didier Deschamps au sujet de cette séance dans une ambiance très décontractée et bon enfant. «C’était en mode NBA», a glissé, lui, Paul Pogba, qui a offert la fameuse bague promis aux champions du monde au cours de ce rassemblement.

L’idée de cette photo vient de leur épopée triomphale en Russie. A chaque fin d’entraînement, les vainqueurs de l’opposition du jour avaient pris pour habitude de poser fièrement devant l’objectif du photographe de la FFF avant que les photos ne soient postées sur les réseaux sociaux et ne soient très largement relayées jusqu’au sacre des Tricolores. Plus que jamais ancré en ces Bleus.