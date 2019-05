Un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel sera porté en Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie

La Ligue de football professionnel a indiqué lundi qu’un brassard arc-en-ciel, symbole LGBT, serait porté par les Capitaines, entraîneurs, délégués de matchs et arbitres lors des 37e et 38e journées de Ligue 1 et Ligue 2.

Une annonce qui entre dans un large programme visant à lutter contre l’homophobie dans les stades de football. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie programmée le 17 mai, la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, a élaboré un plan d’action, en collaboration avec plusieurs associations (Foot ensemble de Yoann Lemaire, PanamBoyz & Girlz United, SOS homophobie) ainsi que la DILCRAH.

« Lutter contre l’homophobie est un devoir pour le football professionnel pour s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans nos stades, a indiqué la présidente de la LFP. Cela passe avant tout par la prévention, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du football. »

Le plan d’actions contre l’homophobie dans les stades

- Sensibilisation des spectateurs et du grand public aux impacts de l’homophobie ordinaire avec la mise en place d’une journée dédiée

- Renforcement de la sensibilisation des jeunes joueurs de football en centre de formation aux différentes formes d’homophobie

- Mise en place de formation dédiée pour les référents supporters

- Mise en place de process permettant la remontée et le traitement judiciaire des actes homophobes qui se déroulent dans les stades