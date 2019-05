Les Bleus recevront leur légion d’honneur le 4 juin

Une nouvelle médaille pour les Bleus. Quasiment un an après leur sacre en Russie, les 23 champions du monde, promus chevaliers de la légion d’honneur le 1er janvier, seront reçus le mardi 4 juin par Emmanuel Macron qui leur décernera à chacun leur médaille au Palais de l’Elysée.

Une promesse du président de la République, qui profitera du rassemblement des Tricolores à Clairefontaine pour le match amical contre la Bolivie (2 juin) et les deux rencontres de qualification pour l’Euro 2020 en Turquie (8 juin) et en Andorre (11 juin) pour décorer Hugo Lloris et ses coéquipiers, inscrits dans une «promotion spéciale» pour «services exceptionnels nettement caractérisés».

La cérémonie de remise de la Légion d’honneur devait, dans un premier temps, se tenir le 13 novembre dernier. Mais elle avait été reportée pour des problèmes d’agenda d’Emmanuel Macron. Elle coïncidait, en effet, avec les commémorations des attentats du 13 novembre 2015 survenus à Paris et aux abords du Stade de France.

Déjà nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1998, après la première étoile décrochée par la bande à Aimé Jacquet, Didier Deschamps sera élevé au rang d’officier tout comme le président de FFF Noël Le Graët.